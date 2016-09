Deze juwelen steken jonge mensen met kanker een hart onder de riem

Door: Eva Van Driessche

13/09/16 - 21u00

© Anne Zellien.

Anne Zellien, die al bekend staat om haar juwelen met mooie boodschappen, ging in zee met de non profit organisatie Warriors. Warriors steunt jonge mensen met kanker en maakt van hen Warriors, not worriers.

© Anne Zellien.

De 5 juwelen kregen het thema 'vleugels' mee, als symbool voor het veerkrachtig zijn in de strijd tegen kanker. Ook het bekende medallion van de ontwerpster kreeg een plaatsje in de collectie, deze keer met de inspirerende tekst: I'm a warrior, not a worrier.



De collectie ligt vanaf 17 september in de winkel (Kammenstraat 47, Antwerpen en via de webshop). Prijzen vanaf 79 euro.



Warriors is een projcet van Vanessa Bossuyt Vigna. Zij organiseert voor jonge kankerpatiënten fotoshoots waarop ze zich een hele dag model wanen. De opbrengts van de juwelen wort gebruikt om patiënten financiëel bij te staan in de nazorg van hun ziekte.