Alexander Wang doet het met Adidas, en dit moet je weten over de fantastische collectie

© afp.

De Amerikaanse ontwerper Alexander Wang heeft de handen ineen geslagen met het sportmerk Adidas. Dat maakte hij aan het einde van zijn catwalkshow tijdens New York Fashion Week bekend door al een glimp van de samenwerking te tonen. En het beste van al? De collectie is nu al te koop, althans toch in New York.

© getty.

Toen de show van Wang van start ging afgelopen zondag in New York, leek de jonge ontwerper op het eerste zicht zijn inspiratie gehaald hebben bij de surfcultuur. We zagen felle kleurtjes, korte sweaters en blonde kapsels die uren in zeewater leken geweekt te zijn. Tot er plots modellen geheel in zwarte sportkledij de catwalk opstapten, met het Adidas logo groot en duidelijk overal zichtbaar op gedrukt.



De negendelige capsulecollectie werd meteen daarna te koop aangeboden in pop-upwinkels in New York. Al is dit nog maar een opwarmertje, want binnenkort komen er nog 75 extra stukken bij van Wang voor Adidas die - gelukkig maar - ook in ons land te koop zullen zijn. Wij voorspellen dat bij die lancering vooral de sneakers voor lange wachtrijen zullen zorgen.