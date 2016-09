Bloemenschikken als een pro, zo doe je dat

Door: Eva Van Driessche

13/09/16 - 16u00

© Ittala.

Dit is het ideale moment om langs de kant van de weg of op wandeling de laatste zomerbloemen te plukken. Wij vroegen aan de experts van beroemde bloemenzaak Baltimore de beste tips om bloemen prachtig in een vaas te schikken.

5 tips voor het perfecte boeket Less is more © Ian Hermans. 1. Als de vaas mooi is, laat die dan overheersen. Een decoratieve vaas ga je niet verstoppen onder een massa bloemen.



2. Zorg altijd voor beweging in je bloemen. Dat doe je door niet alles op dezelfde lengte te knippen.



3. Zorg er voor dat vaas en boeket één geheel vormen. Knip sommige takjes kort genoeg zodat ze net de rand van de vaas nog raken. Niets zo lelijk als een boeket op hoge stelten dat uit de vaas steekt.



4. Start to schik:

- begin met groen. Wat je eerst in de vaas zet ga je het minste zien.

- dan volgende de grote vormen (grote bloemen)

- vul aan met bijmaterialen zoals bessen of knopjes

- eindig met heel fijne materialen



5. Combineer verschillende vormen en kleuren: bessen, groene takken, ronde bloemen, frêle kelkjes of heel kleine bloemetjes. Zorg voor een mooi kleurenspel. Klassiek ga je voor een kleurenovergang: van geel tot oranje, rood. Maar je kan bijvoorbeeld ook blauw met roze combineren voor een mooi landelijk boeket.



Lees onder de foto nog hoe je zo lang mogelijk plezier hebt van je boeket. © Ian Hermans.