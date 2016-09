De beautygeheimen van supermodel Lily Aldridge

Door: Eva Van Driessche

12/09/16 - 21u00

Lily Aldridge in de nieuwe parfumcampagne voor Michael Kors © Mario Testino.

Amerikaans model Lily Aldridge bereikte supermodelstatus toen ze Angel werd van beroemd lingeriemerk Victoria's Secret. En zoals het sprookje verder gaat sierde ze nog vele magazinecovers, trouwde ze met een coole rocker (Caleb Followill van Kings of Leon), kregen ze een prachtige baby én volgde snel een grote beautycampagne. Die van Wonderlust, de nieuwe geur van Michael Kors. Lily deelt haar beauty- en parfumgeheimen.

Lily kreeg in de campagne het Nederlandse model Wouter Peelen naast zich. Not bad. © Mario Testino. Pretty in pink, Lily toont waarom ze een Victoria's Secret Angel is. © Mario Testino. Wonderlust,55,87 euro voor 30 ml, bij Ici Paris XL en Planet Parfum. Een kruidig frisse vakantiegeur met oriëntaalse bloemen, Italiaanse bergamot, roze peper en zoete amandelmelk. © Mario Testino.

Hoe draag jij parfum?



Ik draag elke dag parfum! Ik spuit het op mijn polsen, maar ook soms in mijn haar voor een extra statement.



Hoe blijf je fris als je de wereld rondreist voor modeshoots?



Mijn essentials aan boord: een goed gezichtsmasker, parfum en heel veel water drinken.



Hoe ziet je beautyroutine eruit?



Ik probeer vooral mijn huid gezond te houden. Ik drink veel water en zorg er altijd voor dat ik mijn huid reinig voor ik in bed kruip. Alles start met je huid, dat is het belangrijkste.



Doe je aan fitness?



Ja, ik voel me graag sterk! Ballet beautiful werkt prima voor mij. Ik reis zoveel maar kan mijn workout via Skype volgen van overal ter wereld. (onder het artikel vind je een workout van 15 minuten voor het hele lichaam)



Wat is je beautygeheim?



Zelfvertrouwen! Het is de meest eerlijke en pure vorm van schoonheid.



Wat zit er in je valies als je reist?



Een flesje Wonderlust natuurlijk en een goede hydraterende crème met SPF-bescherming. Verder heb je op vakantie eigenlijk niet veel meer nodig dan een sexy jurk en prachtige rode lippen. Ik neem ook af en toe een massage om te ontspannen. De ideale manier om jezelf te verzorgen als je wat tijd hebt.