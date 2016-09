Fashion Weeks: 10 make-uptips van professionele visagisten

© Thinkstock.

Make-upartiesten zijn dag in dag uit met hun vak bezig. Geen betere referenties dus als het gaat om handige beautytips en -tricks. Wij verzamelden tien handige beautygeheimen uit de backstage. Graag gedaan!

1. Gebruik altijd twee kleuren blush voor een jeugdig effect. Iets met een rozige of rode ondertoon op de appeltjes van je wangen, en iets met een oranje ondertoon aan de bovenkant van je jukbeenderen - James Vincent, celebrity make up artist



2. Breng op het einde van je routine wat blush of bronzer aan in je arcadeboog. Het maakt je hele look meteen af - Sasha Simler, make-up artieste voor Su Uemura



3. Wil je een extra gloed op je huid? Meng dan wat gouden of parelmoerkleurige oogschaduw met je foundation - Nicolas Degennes, creatief directeur bij Givenchy Beauty



4. Mensen met een erg vette huid die zonder primer vallen, kunnen in noodgevallen ook gewoon wat maïzena over hun gezicht poederen voor ze foundation aanbrengen - Niki Metz, artistiek directeur bij Jouer



5. Een goede foundationkleur matcht de binnenkant van je arm, niet de achterkant van je hand - Maggie Danielson (Benefit)