© photo news/nina.

Van Kim Kardashian en Rihanna tot Sharon Stone en Kendall Jenner, allemaal werden ze de afgelopen weken (meermaals) gespot zonder beha met doorschijnende top over. Of ze nu voorstander zijn van het vrouwenfront 'Free the nipple' of gewoon van comfort houden, opvallen doen ze alleszins. Een overzichtje!