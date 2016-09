Kijk Koen De Bouw eens knap zijn in nieuwe Jack & Jones campagne

Koen De Bouw in de nieuwe campagne van Premium by Jack & Jones. © Premium by Jack & Jones.

Belgisch topacteur Koen De Bouw is opnieuw het gezicht van het Deense mannenlabel Premium by Jack & Jones. In de vorige campagne poseerde hij met zijn zoon Jolan, dit keer doet hij het op zijn eentje. Eén van Koen's favoriete acteurs, Buster Keaton, vormde de inspiratie voor deze campagne. Op 51-jarige leeftijd laat De Bouw vooral ook zien dat hij er nog altijd mag zijn.