Deze dame maakt prachtige kledij... met oude bloemen

© Cara Marie Piazza.

Heb je je ooit afgevraagd wat er gebeurt met alle bloemen die niet verkocht worden? Die belanden jammer genoeg in de vuilnisbak, tenzij Cara Marie Piazza ze in handen krijgt. De kunstenares maakt er unieke kleren mee.

Eigenlijk is het vrij zielig als je erover nadenkt: bloemen mogen dan prachtig zijn, ze hebben ook een heel korte levensduur. Maar daar brengt Piazza verandering in: ze verzamelt alle overtollige bloemen en geeft ze een tweede leven in de mode.



Met de bloemen maakt Cara natuurlijke kledingverf, die ze dan op stof en accessoires aanbrengt. Het resultaat is vrij onvoorspelbaar, maar dat maakt haar stukken des te unieker.



De artieste wil niet alleen een statement maken over verspilling, ze wil ook een goed alternatief bieden voor synthetische verf. Die is erg vervuilend, terwijl de bloemenverf ecologisch verantwoord is. En ze hoeft niet onder te doen voor de synthetische producten: Cara weet knappe, heldere en levendige kleuren te produceren. Haar creaties zijn erg succesvol, vooral bij bruidjes: die brengen hun bruidsboeket binnen, waarna Cara er een unieke kimono mee maakt die ze eeuwig kunnen dragen.