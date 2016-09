De hele avond op hakken dansen? Lady Gaga verklapt het geheim

© photo news.

Wij dames trekken vaak dapper een paar hoge hakken aan voor een avondje uit, alleen om er een paar uur later al spijt van te hebben - zo rond het moment dat het voelt alsof onze voeten in brand staan. Gelukkig komt Lady Gaga ons te hulp.

Lady Gaga, die gisteren haar nieuwe single 'Perfect Illusion' lanceerde, was te gast bij BBC Radio 1. Tijdens de ochtendshow beantwoordde ze vragen van luisteraars, waaronder die van Tamara. De Gaga-fan vroeg zich af hoe de popster erin slaagt om een hele avond op hakken rond te huppelen zonder haar voeten te willen amputeren.



Gaga klinkt als een volleerde yoga-instructrice als ze haar antwoord geeft. "Alles begint bij een sterke 'core. Je hoeft je buik niet in te trekken, maar zorg dat de spieren daar wel stevig en sterk zijn." Daarnaast moeten we onze spieren verbonden houden. "Van je billen tot je twee grootste tenen. Hou daar spanning, en duw ook je hiel naar beneden. Alsof je de vloer wil vastgrijpen, als een vogel op een tak." Voila, dat weten we dan ook weer.