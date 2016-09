Vijf mooie planten die de lucht in huis zuiveren

Door:

10/09/16 - 17u30 Bron: TIME Magazine Door: Tine Kintaert

De wereld is vervuilder dan ooit, en niet alleen buiten je muren. Ook binnenshuis zakt de kwaliteit van de lucht steeds meer, waar we zaken als hoofdpijn en astma aan kunnen overhouden. Maar niet getreurd, deze vijf planten zijn niet alleen leuk om naar te kijken, ze doen ook hun best om je interieur gezuiverd te houden.

Planten uit de Dracaena-familie zijn erg bedreven in het absorberen van acetondampen in huis. Na 12 uur was meer dan 94 procent van het chemische goedje uit de lucht verdwenen.



Ook wel 'jadeplant' genoemd. Deze leuke plant maakt deel uit van de vetplanten, met een dikke stam en kleine stompe bladeren. Deze plant haalt vakkundig verfresten uit de lucht.



De graslelie is een veelvoorkomende plant en een vaste waarde in vele huishoudens. Maar wist je ook dat hij een hele resem aan schadelijke chemicaliën zuivert? Onder meer stoffen in inkt, rubber, kleefstoffen en verf maakt hij onschadelijk.



Op het eerste zicht is deze kleurrijke plant niet erg speciaal, maar het is wel dé plant die restjes van uitlaatgassen en sigarettenrook wegwerkt.



5. Consolea

