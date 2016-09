video Het is zover: na maandenlang aftellen ligt het stijlboek van Josje eindelijk in de winkels. Daarvoor trok de ex-blonde van K3 naar Tokio, want de stad is "een beetje koe-koek" en dat past bij haar, vindt ze. NINA ging mee naar Japan, en vroeg haar de fashionable kleren van het lijf. Het interview en de exclusieve foto's vind je morgen bij Het Laatste Nieuws, maar deze behind the scenes beelden kan je alvast nu al bekijken.