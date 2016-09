Kledingketen Primark komt nu ook naar Antwerpen

Door: redactie

9/09/16 - 09u30

© reuters.

De enorm populaire budgetketen Primark opent volgend jaar een winkel in Antwerpen. Na Gent, Luik, Hasselt en Brussel is nu ook de Antwerpse Meir aan de beurt. De Ierse keten zou daar een vergunning hebben aangevraagd, zo meldt Mediahuis.

De geruchten van een vestiging in Antwerpen gaan al langer de ronde. Officieel wil de keten nog geen commentaar geven, maar de vergunningsaanvraag voor enkele panden op de Meir in Antwerpen bevestigen onrechtstreeks het gerucht dat Primark nu ook naar de havenstad komt. Het zou gaan om een winkel van 1.000 vierkante meter, onder meer ondergebracht in een voormalig pand van H&M op de Meir.



De Ierse budgetketen is waanzinnig populair en kan hoogstwaarschijnlijk op vele vooral vrouwelijke, jonge fans rekenen. De openingen van voorgaande winkels in onder meer Brussel en Gent waren steeds een enorm succes. De erg goedkope kledij doet wel vragen rijzen over de arbeidsomstandigheden waarin de items geproduceerd worden en de duurzaamheid van de kledij. Begin dit jaar nog startte een Antwerpse studente vanuit die overtuiging een petitie tegen de komst van Primark naar Antwerpen.