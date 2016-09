NINA tipt: het tweede album van r&b-messias Frank Ocean

© epa.

Het heeft even geduurd - maar liefst vier jaar om exact te zijn - maar het langverwachte vervolg van de succesplaat Channel Orange van Frank Ocean is eindelijk hier. Twee weken geleden was Blonde plots daar op Apple Music, en of ik fan ben.

Sinds de release van Channel Orange, heb ik het debuutalbum van Frank Ocean zo grijsgedraaid, dat mijn laptop het bij momenten begaf van oververhitting. Toen Ocean in april vorig jaar aankondigde dat er een nieuwe cd zou komen, sprong ik letterlijk een gat in de lucht. Toch was het nog een jaar wachten op Blonde. Gelukkig was het album het wachten waard.



Wat meteen opvalt is dat Blonde een stuk rustiger is dan zijn voorganger. Weinig beats en meer muzikale stukken met (nog) meer aandacht voor tekst, lijkt wel Ocean's motto geweest te zijn bij het maken van het album. Blonde zit ook iets complexer in elkaar, de nummers zijn minder poppy, waardoor je een paar extra luisterbeurten nodig hebt voor het album echt tot je doordringt. Dat is exact wat ik gedaan heb, en ondertussen kan ik er geen genoeg meer van krijgen.



In alle eerlijkheid moet ik toegeven dat ik Channel Orange nog een tikje beter vind, maar Blonde is absoluut een waardige opvolger.