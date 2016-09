NINA ging samen met Josje op reis naar Japan: bekijk de exclusieve beelden

Door: redactie

8/09/16 - 16u00

Josje heeft een boek uit. Over dresscodes. Maar wij wilden vooral weten hoe het nu écht gaat, met de ex-blonde van K3? Dat vroegen wij haar, tijdens een exclusieve reis van NINA en Josje Huisman, naar het verre Tokio. "Japan is zo'n beetje koe-koek: er is een hoekje af. Dat past dus heel goed bij mij", lachte ze ginds de tanden bloot.

"Ik wíl het wel, hoor, het hele huisje-boompje-beestje gebeuren. Maar ik snap dat het lastig is om met mij samen te zijn, simpelweg door het feit dat ik 'Josje Huisman' ben." Josje Huisman

Een gesprek over haar pruttelend einde bij K3, over haar lege agenda, maar ook over swipen en daten, over mislukte relaties, haar diepe kinderwens en deze bloednuchtere (Josje drinkt al een hele poos geen alcohol, vertrouwt ze ons toe) vaststelling: "It takes a special kind of guy, om mij aan te kunnen." Waarom precies? Je leest het dit weekend, in NINA.