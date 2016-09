Door: redactie

8/09/16 - 20u00 Bron: PureWow

video We schreven eerder al over het grappige fenomeen dat vrouwen bijna standaard hun mond openen bij het aanbrengen van mascara. Maar dit grappige filmpje van PureWow maakt ook duidelijk dat elke vrouw haar eigen "mascara gezicht" heeft. Ben jij een 'knipperaar' of een 'lipbijter'? Deze video brengt het in beeld.