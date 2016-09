Rihanna wordt Marie Antoinette en ze heeft alvast de juiste attitude

Door: redactie

8/09/16 - 10u30

Soms is ze beter in poseren dan zingen, dat zullen althans de fans die het concert deze zomer op Pukkelpop doorstonden denken. Rihanna poseert voor CR Fashion Book voor de lens van Terry Richardson als niemand minder dan Marie Antoinette met attitude. Ze rookt, grijpt haar borst en straalt vooral heel erg veel bad girl uit.

De shoot werd gestyled door de beroemde fashion editor Carine Roitfield en gefotografeerd door Terry Richardson voor de 9de editie van CR Fashion Book. Het nummer werd volledig opgedragen aan één van de meest onbegrepen heldinnen aller tijden: de Franse Marie Antoinette. Ze had een over-the-top eigen stijl die niemand in die tijd echt begreep en een reputatie van harde tante. Roitfield wilde tonen dat ze meer was dan alleen een bitch, ze was ook een muze. Een eerste voorbeeld van beroemdheid, faam en vrouwelijke durf. En toen zagen de makers natuurlijk de link met Rihanna. Hoewel haar reputatie beter is dan die van de Franse koningin, delen ze toch een zekere attitude, die van hun beiden een icoon maakt.



Rihanna werd dus onder de handen van het duo een moderne Marie Antoinette, ze brengt "de combinatie van gif en glamour" mooi over, aldus Carine Roitfield.