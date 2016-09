NINA tipt: samenwerking tussen NikeLab en het hippe label Stone Island

© rv.

Voor het tweede jaar op rij werkt NikeLab samen met het Italiaanse kledingmerk Stone Island om een nieuwe versie van een klassiek kledingstuk te creëren. Deze keer is het resultaat de klassieke Nike Windrunner maar dan in een eigentijds en kleurrijk (letterlijk) jasje.

Oorspronkelijk werd de Nike Windrunner gemaakt in 1980 om lopers te beschermen tegen de weersomstandigheden, maar ondertussen wordt de jas lang niet meer alleen gedragen tijdens het sporten. Doordat de stof water- en winddicht is maar toch ademt, is het dan ook een perfecte jas voor de overgangsmaanden in de herfst.



De afgelopen jaren werd er al heel wat geëxperimenteerd met de Winrunner van Nike, en ook bij Stone Island lieten ze zich helemaal gaan. De jas komt in verschillende felle kleurtjes, die van de Windrunner een echte eyecatcher maken. Handig is ook dat de Windrunner weggestopt kan worden in de linkerzak en vastgemaakt worden met een draagriempje, waardoor hij zo transformeert in een hippe heuptas.



De NikeLab x Stone Island Winrunner is vanaf vandaag verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde verkooppunten.