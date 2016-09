Wat we stiekem al wisten: modefans zijn de grootste Instagramjunkies

Door:

© Unsplash.

Even Instagram checken op de trein. Na het werk. Tijdens het televisiekijken. Voor het slapengaan. Het lijkt wel alsof we vergroeid zijn met de foto-app. En daar zijn we niet alleen in. Instagram deed onderzoek naar wie het meeste door de applicatie scrollt. En in Europa blijken dat vooral de modemensen te zijn.

Cijfermateriaal In harde cijfers komt dat neer op het volgende: Europese Instagramfans die ook in mode geïnteresseerd zijn, posten maar liefst drie keer meer dan andere gebruikers. Ook bekijken ze vijf keer meer foto's en klikken ze de app maar liefst vijftien keer per dag open.



Opvallend: maar dan één op drie Instagrammers heeft al eens iets geshopt naar aanleiding van een post op Instagram. Goed nieuws dus, voor de merken die groot inzetten op de foto-app.