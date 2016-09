Voor geeky fashionista's: Michael Kors brengt smartwatch uit

© Michael Kors.

Goed nieuws voor dames die een smartwatch wel leuk zouden vinden, maar zich tot dusver lieten afschrikken door de onelegante ontwerpen. Die bekommernis van modebewuste vrouwen heeft ontwerper Michael Kors goed begrepen. Hij brengt met 'Access' een reeks smartwatches op de markt die uiterlijk op klassieke Kors-horloges lijken.

"Bradshaw" en "Dylan" © Michael Kors.

De "Access"-horloges van modemerk Michael Kors komen in twee uitgaven. Het zwarte, sportievere type "Dylan" is op mannen gericht, terwijl het vrouwelijke model "Bradshaw" uit metaal erg neigt naar de klassieke horloges van Michael Kors.



Het technologische snufje komt er in samenwerking met Google en zal dus op Android werken. Toch is het slimme horloge ook te combineren met een iPhone 5 of nieuwer, zolang die op iOS 8.2 of hoger draait. Een smartwatch staat in verbinding met je telefoon, waardoor je op je gsm onder meer berichten kan lezen, social media updates krijgt of kan zien dat je telefoon gaat, zonder je toestel uit je zak of tas te halen.



Het leuke aan de Access-lijn is dat je de horlogen zelf nog kan personaliseren met een eigen display, kleurtjes en andere polsbandjes. Door het scherm aan te passen, lijkt het helemaal alsof je een 'gewoon' analoog horloge draagt. De smartwatches zullen in 18 landen verkrijgbaar zijn vanaf 350 dollar, zo'n 311 euro, al zullen de metalen bandjes nog net iets duurder zijn.