Rihanna gespot in een bontjas die evenveel kost als een auto

Rihanna in de bontjas van Saint Laurent Paris. © photo news.

Rihanna kan niet alleen zingen (laten we even haar passage op Pukkelpop vergeten), ze heeft ook kaas gegeten van mode. Ze heeft al meermaals met ontwerpers samengewerkt en ze komt de deur niet uit zonder opvallende outfit. Zo ook deze week in een peperdure rode bontjas in de vorm van een hart.

De jas is van het modelabel Saint Laurent Paris en kost zomaar even 12.500 euro. Met andere woorden zijn er niet alleen heel wat diertjes voor gestoven, er hangt ook een prijskaartje aan van een kleine auto.



Hoewel we fan zijn van hoe de jas eruit zijn, zijn we toch teleurgesteld dat het gaat over echte bont. Op de website van het modemerk staat te lezen dat de jas is gemaakt van vossenbont, wat we al helemaal triest vinden. De prijs is natuurlijk ook gewoon compleet ridicuul, maar dat deert blijkbaar lang niet iedereen aangezien de jas bijna volledig uitverkocht is.