De ondergang van het oogpotlood: deze herfst kies je best voor oogschaduw

"Oogpotlood is zó jaren 2000!" Met die woorden is Massaniello Bogaert, Training Director Guerlain Europe, hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor die ene barstensvolle doos oogpotloden die momenteel in het Mechelse containerpark staat te blinken. Deze herfst staat namelijk helemaal in het teken van poeder.

Gedaan met harde lijnen, knallende smoky eyes en donkere kleuren en felle eyeliner. Want samen met de blaadjes, vallen ook de oogpotloden. Van hun voetstuk, weliswaar.



50 Shades of poeder

Ze waren lange tijd heer en meester van onze beautycase. Ze zijn dan ook snel, efficiënt en superhandig: meer dan een oogpotlood en een paar minuutjes tijd heb je niet nodig om in de dichtstbijzijnde toiletten meteen een heel nieuwe look op je snoet te toveren. Foutje gemaakt? Dan haal je toch gewoon de blending kwast erbij en doe je net alsof die grungy look van in het begin de bedoeling was. Het enige probleem? Ze zijn dus niet langer in.



Deze herfst staat in het teken van de poederoogschaduw. Zachte tinten in plaats van opvallende kleuren, subtiele overgangen boven harde potloodlijnen. Naturel boven, alsof je geen enkele moeite hebt gedaan en picture perfect - inclusief zachte oogmake-up - uit bed bent gerold. Kan je je geen leven voorsellen zonder potloodlijn die je wimperrand definieert? Probeer dan eens met een donkere oogschaduwkleur een lijntje te trekken net boven de wimpers en het vervolgens met een iets lichtere oogschaduw te vervagen. Hetzelfde uitgeslapen effect, maar veel minder hard.