Trend gespot: mannen tonen blote buik met naveltruitje

Door: redactie

6/09/16 - 18u00 Bron: Lindanieuws

© Instagram.

Van een vrouw met een crop top kijken we al lang niet meer op, want de blote buikentrend uit de jaren 90 is al even terug. Maar nu duiken op sociale media ook mannen op die trots de buik ontbloten door bewust een te kort T-shirt te dragen. Hot or not? Oordeel vooral zelf.

De crop top is niet uitsluitend voor vrouwen weggelegd, getuige daarvan is de nu al erg populaire hashtag #boysincroptops. Onder die noemer plaatsen mannen een foto van zichzelf met ontblote buik op Instagram, met een T-shirt dat tot net boven of onder de navel komt.



Trendspotters verklaren het fenomeen door de opkomst van genderfluïditeit, waarbij iemand zich noch man noch vrouw voelt. Vroeger vielen onder meer David Bowie en Boy George in die categorie, vandaag de dag zijn er rolmodellen zoals Jaden Smith, zoon van Will Smith, en actrice Ruby Rose uit onder meer Orange Is The New Black. De opkomst van androgyne en transgendermodellen zou ervoor zorgen dat een bepaalde hype niet meer uitsluitend voor mannen of vrouwen is weggelegd.



De trend staat de ene man al net iets beter dan de andere, dat spreekt voor zich. Aan een oordeel wagen we ons niet, dat laten we vooral aan jullie over.