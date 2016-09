SOS coupe pluis: 6 hacks voor een gladde haardos

© Unsplash.

Bij het minste streepje wind, motregen of luchtvochtigheid hebben we het zitten. Dan maken die zorgvuldig gekapte haren plaats voor een vogelnest op ons hoofd: weerbarstige krullen en overal pluis. Niet meteen de look waar we we graag voor gaan. Met deze trucjes is het echter in een handomdraai opgelost.

Hoe ontstaat zo'n pluiskapsel eigenlijk? Wel, luchtvochtigheid is één van de grote schuldigen, maar ook droge haren kunnen ervoor zorgen dat je haar snel pluist. "Tijdens de dag verliezen je haren vocht, waardoor de lucht van buiten makkelijker je haar kan binnendringen en zo pluis veroorzaakt," legt haarstylist Mark Townsend, die onder andere de haren van Rihanna onder handen mag nemen, uit. Lees ook Een nieuwe trend bij de kapper? Dit trucje eindigt mooier dan je denkt

Dit zijn de populairste kapsels op Google

Vangst van de dag: shampoos voor alle haarproblemen

1. Kies de juiste producten Zeg niet zomaar shampoo tegen shampoo. Tegenwoordig zijn er zoveel opties op de markt dat je niet meer goed weet welke bus je nu moet afrekenen aan de kassa. Dames die snel last hebben van pluizend haar gaan best op zoek naar een sulfaatvrije shampoo, waarbij glycerol (of glycerine) bovenaan in de ingrediëntenlijst staat. Dit bestanddeel zorgt er namelijk voor dat het haar ge hydrateerd blijft en pluis geen kans krijgt. Gebruik ook steeds conditioner na het wassen. Dat zorgt ervoor dat je haar gevoed is, en gehydrateerde lokken zullen nu eenmaal veel minder snel gaan pluizen.

2. Gebruik één keer per week enkel conditioner Je haren hoeven echt niet iedere keer grondig gewassen te worden. Probeer om de twee dagen eens conditioner of een low poo te gebruiken in plaats van een gewone shampoo. Inmasseren, zorgvuldig uitspoelen en drogen. Door enkel conditioner te gebruiken, maak je het haar proper zonder het van de natuurlijke oliën te ontdoen.

3. Kies een hydraterend masker Eén keer per week iets extra's voor je lokken doen, is geen slecht idee. Vooral als het weer wat kouder wordt en de lucht droger is, haal je best een voedend haarmasker in huis. Dit zorgt ervoor dat je haar vocht beter vasthoudt, waardoor vochtigheid van buitenaf geen kans krijgt om je haar te verpesten.

4. Laat je haar drogen aan de lucht Of laat het op z'n minst 90 procent drogen voor je de haardroger bovenhaalt. Warme lucht maakt dat je lokken extra uitdrogen, waardoor ze gevoeliger zullen worden voor weersomstandigheden en sneller zullen pluizen.

5. Borstel je haar regelmatig Door je haren te borstelen, verdeel je de natuurlijke oliën gelijkmatig over je hoofdhuid en lokken, waardoor je haren beter gehydrateerd zijn en dus beter tegen luchtvochtigheid kunnen. Wat ook kan helpen is een droge haarolie door je haren kammen. Olie doet namelijk dienst als een soort barrière waardoor vocht minder snel tot in het haar kan doordringen.

6. Bewaar een SOS crème in je tas Tegenwoordig zijn er tal van makkelijke touch up producten op de markt om frizz tegen te gaan, maar als je echt niets anders bij hebt kan hand- of bodycrème ook helpen. Doe een héél klein beetje in je handpalmen, wrijf ze over elkaar en ga er zachtjes mee over de pluizige stukken. Wedden dat het in geen tijd verholpen is? © NINA.