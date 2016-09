"Hoe Instagramcelebrities de mode-industrie verpesten"

Door:

5/09/16 - 22u00 Bron: NY Post Door: Sophie Vereycken

Ze zijn jong, mooi en hebben honderdduizenden Instagramvolgers. Met de komst van de sociale media zijn er ook een nieuw soort beroemdheden opgestaan. Nobele onbekenden, die dankzij hun looks, dure designerkleren uitgroeiden tot ware celebrities. Inclusief een plekje op de felbegeerde eerste rij tijdens de modeweken. En daar is niet iedereen het mee eens.

Tonnen cash in ruil voor narcisme 's Werelds bekenste modebloggers, zoals Chiara Ferragni, krijgen maar liefst 18.000 euro in ruil voor een Instagrampost over een lipstick of tas. "Het is maar een klein voorsmaakje van wat ons binnenkort te wachten staat, als de catwalk belopen wordt door Marc Jacobs en Michael Kors modellen. New York Fashion Week staat tegenwoordig helemaal in het teken van de street-style. Hordes wannabe modellen zullen opduiken en de meest Instagramwaardige plaatsen bevolken. Ze zullen designer bucket bags hebben. Ze zullen torenhoge hakken dragen. En ze zullen ontzettend hard hun best doen om de nieuwe Amerikaanse droom te verwezenlijken: zo veel mogelijk cash verdienen in ruil voor hun narcisme."



"Tegenwoordig zijn het niet meer de celebrities die betaald worden om luxemerken te dragen. 's Werelds bekenste modebloggers, zoals Chiara Ferragni, krijgen maar liefst 18.000 euro in ruil voor een Instagrampost over een lipstick of tas. Met al dat geld, om van de gratis kleren, beautyproducten, fitnessvoordelen en zelfs gratis appartementen om in te logeren, is het niet verwonderlijk dat steeds meer mensen clicks belangrijker vinden dan talent. Maar waar gaat het dan naartoe?"

Gezicht van de stijlindustrie © Unsplash. Zolang de mode-industrie die virtuele likes en hartjes blijft voeden in plaats van eigenheid en persoonlijkheid, sturen we de toekomstige generaties een totaal verkeerde boodschap, schrijft Krentcil. "Zo vertellen ze dat er mooi uitzien hetzelfde is als schoonheid creëren en dat een 'lifestyle merk' opbouwen gelijk staat aan een leven leiden." Daarbij verwijst ze naar ontwerpster Diane von Furstenberg. De designer van de iconische wrap dress heeft slechts 1,5 miljoen volgers, terwijl een YouTubesterretje als Bethany Mota er maar liefst vijf keer meer heeft.



"Hoewel Mota waarschijnlijk erg lief is en een innemende persoonlijkheid heeft, is ze geen feministe, geen mode icoon, geen pionier. Ze creëert geen duizenden jobs voor Amerikanen en begeleidt geen vrouwen die in haar kantoor werken. Ze is niet het enige gezicht van succes in de stijlindustrie, ook al is haar gezicht erg leuk om naar te kijken. Zodra talloze tieners naar Manhattan komen om 'beroemt de worden', in plaats van 'beroemde creaties te maken', verliezen we allemaal."