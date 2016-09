Deze YouTuber probeert namaak Kylie Jenner make-up uit, het resultaat zal je verbazen

Door: TVM

5/09/16 - 17u54

video De lip kits van realityster Kylie Jenner zijn razend populair, met als resultaat dat de setjes steeds overal uitverkocht zijn. Op de Chinese website AliExpress kun je echter ook namaaksetjes kopen die er exact hetzelfde uitzien op foto, en nog eens tien keer minder kosten ook. Een YouTuber waagde zich eraan, maar over het eindresultaat was ze niet bepaald te spreken.

Bij het uitpakken van de lipproducten rook Jordan Byers al meteen onraad. De verpakking zag er niet hetzelfde uit in het echt, de producten hadden een andere kleur dan vermeld en de consistentie van de lippenstiften zag er bevreemdend uit. Maar toen had ze de kleuren nog niet daadwerkelijk aangebracht.



Bij de eerste poging bleven haar lippen gewoonweg aan elkaar kleven. Ook bij de andere lippenstiften was het prijs. Volgens haar werden de producten aangevuld met lijm, om ze zo goedkoper te kunnen verkopen. Ze raadt dan ook iedereen af om nepproducten te kopen op AliExpress: "Dit is ongehoord en levensgevaarlijk", aldus de Amerikaanse YouTubester.