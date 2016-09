NINA tipt: Belgisch merk Essentiel strijdt mee tegen aids

© Essentiel.

Elk jaar werkt de organisatie Beauty Without Irony samen met grote namen in de mode-, muziek- en kunstwereld om samen de strijd tegen aids aan te binden. Dit jaar werkt ook het bekende Belgische modemerk Essentiel mee, en het resultaat is een capsulecollectie die kracht én seks uitstraalt en waarvan de opbrengst naar Designers Against AIDS gaat.

Rond de problematiek van hiv en aids hangt nog altijd een groot taboe. Iedereen weet dat het er is, maar er wordt amper over gesproken. Om daar verandering in te brengen vertaalde Essentiel de safe sex boodschap op hun eigen typische manier: namelijk met een knipoog en heel wat creativiteit.



Creative Director Inge Onsea vindt het een noodzaak organisaties zoals DAA te steunen en liet zich inspireren door de'punk couture' en de clubcultuur uit de jaren 90, niet toevallig de periode waarin de strijd tegen hiv en aids een breder maatschappelijk draagvlak kreeg. Iconen zoals Boy George, Keith Haring, dragqueens en club kids gaven de collectie mee vorm.



De collectie bestaat uit 15 stuks, waarbij de kleuren zwart en rood en materialen als kant en stretch domineren. Zo bevat de collectie onder andere bodycon jurkjes, bodies, see-through kanten playsuits en tongue in cheek quotes als 'Smoking Hot Essentiel' of 'Essentiel is Burning'. Ook de accessoires in luipaardprint met uitdagende lipjes zijn echte eye-catchers. De link met Antwerpen - waar zowel de roots van Essentiel als DAA liggen - komt terug in de prints op T-shirts en sweaters.



De collectie is vanaf nu te verkrijgen in de Essentiel winkels en online.