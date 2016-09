Dit knip je best meteen uit nieuwe kleding, en dit niet

© Unsplash.

Een nieuwe blazer gekocht? Of nog zo'n hippe off shoulder top aan korting gescoord? Dan is de kans groot dat je meteen bij thuiskomst de schaar hebt bovengehaald om het kaartje eruit te knippen. Maar wat met die extra lusjes, stiksels en toegenaaide zakken? Moeten die er nu wel of niet af?

Wasvoorschriften Ben jij zo iemand die steeds vergeet of bloesje nu op 30 of 40 graden gewassen moet worden? Dan laat je het etiket met de wasvoorschriften maar beter zitten, zo lang het niet opvalt of irriteert. In alle andere gevallen: knippen maar! Al moet je wel opletten, soms zit het labeltje zo goed vast dat je je kleding kapot scheurt. Durf je het niet goed aan om het etiket eruit te knippen, maar jeukt het ontzettend? Dan kan een stukje opstrijkbare zoomband wonderen doen. Plak de tape over het stukje dat jeukt en ga eroverheen met het strijkijzer. Nu zijn er geen losse stukjes meer die de huid kunnen irriteren. Lees ook Favoriete modemerk van koningin Mathilde krijgt een expo in het Antwerpse modemuseum

Doutzen Kroes voor Hunkemöller: alle beelden van het sexy topmodel in lingerie

Google weet nu al welke modetrends populair zullen zijn deze herfst

Jaszakken Mag je de zakken van dat nieuwe jasje nu wel of niet openknippen? Dat hangt vooral af van het model. De zakken worden in de eerste plaats namelijk toegenaaid opdat de snit en vorm niet verstoord zouden worden wanneer het in de winkel door verschillende mensen gepast wordt. Heb je een dikke winterjas of een ander oversized model? Dan kan je de zakken met een gerust hart openmaken en naar hartenlust gebruiken. Bij deftige, getailleerde jasjes zoals blazers, laat je ze echter beter toe. Door de zakken te gebruiken, zal je jasje na verloop van tijd zijn vorm verliezen. Alleen als je van plan bent om er enkel papiertjes, tickets of andere kleinoden in te bewaren, kan je ze wel gebruiken.

Naden voor de pasvorm Niet alleen de jaszakken zijn toegemaakt bij blazers, ook de mouwen en de achterkant van je blazer worden bij elkaar gehouden door een klein beetje draad. Deze mag je wel met een gerust hart openknippen. Ze zijn bedoeld om de pasvorm te bewaren in de winkel en ervoor te zorgen dat het jasje er mooi en glad uitziet op de kleerhanger. Maar zodra je thuis bent mag je met een gerust hart de schaar bovenhalen.