Met deze trucs van de sterren ziet je budgetoutfit er duurder uit

Olivia Palermo is een grote fan van goedkope kledingitems. © photo news.

Van Kendall Jenner tot Kate Middleton, heel wat sterren zijn net als ons fan van betaalbare kleding van grote modeketens. Alleen zien die stuks er op hen vaak erg duur uit, terwijl wij dat gevoel zelden krijgen. We delen een aantal tips die ervoor zorgen dat jouw favoriete items van H&M en Zara er meteen even classy uitzien.

Kate Middleton in een broek van GAP. © photo news.

Was je kleren niet te vaak

Wij gewone stervelingen kunnen niet elk kledingstuk maar één keer dragen, zoals dat bij menig celeb wel het geval is. Dus is het belangrijk om je kleren zo weinig mogelijk te wassen, wil je dat ze er niet slobberig, gekrompen en goedkoop beginnen uitzien. Ruikt je kleding niet meer fris? Hang ze dan buiten om te verluchten of stop ze een nachtje in de diepvries om de bacteriën (die doorgaans geurtjes veroorzaken) te doden.



Combineer met stukken mooi op maat

Een mooie getailleerde blazer zoals Kate Middelton draagt of een broek die overal exact aansluit, kan ervoor zorgen dat je hele outfit er plots duurder uitziet. Ook als lang niet alle stukken écht duur zijn. Je kunt natuurlijk alle kledingstuks laten tailleren bij de kleermaker, maar wie goed zoekt, kan ook items van ketens scoren die perfect vallen.



Kies de juiste materialen

Stoffen als katoen, linnen en nep-suède zien er duur uit terwijl ze bijna niets kosten. Kunstzijde, acryl en polyester zien er daarentegen goedkoper uit en dat wordt alleen maar erger naarmate je ze draagt. Blijf daar dus net als de celebs van weg. Tegenwoordig kun je trouwens bij de ketens ook echte lederen jasjes en kasjmieren truien scoren aan zachte prijsjes. Zeker de moeite om in de gaten te houden.



Investeer in dure accessoires

Een mooie handtas en/of schoenen kunnen een outfit écht maken. Niet dat je per se een volledig maandloon aan een item moet uitgeven, maar ga op zoek naar een model dat er uitspringt en liefst gemaakt is van echt leer. Het zorgt ervoor dat de rest van je kleren er meteen ook chiquer zullen uitzien.