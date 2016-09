Weg logo's en felle kleuren, het nieuwe Abercrombie & Fitch ziet er totaal anders uit

Door:

Door: Timon Van Mechelen 3/09/16 - 16u00 Bron: Refinery29

© Abercrombie & Fitch.

Het Amerikaanse modemerk Abercrombie & Fitch zit al een tijdje in slechte papieren. De kleurrijke kleding met het typerende A&G-logo op is niet langer hip bij jongeren en dus heeft het label nu besloten het roer om te gooien. Ze brachten zonet hun herfst/winter 2016 lookbook uit, en dat ziet er helemaal anders uit dan we gewoon zijn van het merk.