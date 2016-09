Opdringerige verkopers van Dode Zeeproducten verdwijnen uit Antwerpse Stadsfeestzaal

De Antwerpse Stadsfeestzaal. © photo news.

Wie al eens gaat shoppen in de Antwerpse Stadsfeestzaal, kent de verkopers van Dode Zeeproducten ongetwijfeld. Ze proberen hun 'Obey Your Body' producten al zes jaar aan iedere voorbijganger aan te smeren, en over die ietwat agressieve verkoopstechnieken kwamen steeds meer klachten binnen. Sinds donderdag zijn ze met de noorderzon verdwenen, schrijf Gazet van Antwerpen.

Sinds 2010 al staan de standjes van 'Obey Your Body' aan de roltrappen in de Antwerpse Stadsfeestzaal. De verkopers brengen er verschillende verzorgingsproducten uit de Dode Zee aan de man, en dat doen ze door zowat iedere voorbijganger aan te klampen en die vervolgens fikse kortingen aan te bieden. Zo kon je er bijvoorbeeld een handcrème en nagelvijl kopen, voor minder dan de helft van de "originele prijs". Wat dan ook de originele prijs mag zijn.



Al jaren komen er klachten binnen over de verkopers van zowel klanten als handelaars, vertelt Steven Bervoets, mall manager van het shoppingcenter, aan Gazet van Antwerpen. "De agressieve verkoopsstijl is een stijl die we in ons land niet gewend zijn, en die de Belgische consument gewoonweg niet pikt", aldus Bervoets aan GvA.



Ondertussen liep er ook al een zaak tegen de eigenaar bij het vredegerecht. Op de uitspraak heeft die echter niet gewacht, want sinds donderdag zijn de standjes plotsklaps verdwenen uit de Stadsfeestzaal. Een opluchting voor velen.