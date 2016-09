Het is bijna eng hoe perfect Jared Leto eruit ziet in de nieuwe Gucci reclame

© Gucci.

Er is een nieuw parfum van Gucci uit, en niemand minder dan acteur Jared Leto is het gezicht daarvan. In de bijhorende campagnevideo dolt hij halfnaakt rond in bed met modellen Julie Hafstram en Vera van Erp, en man wat ziet hij er goed uit. Hij oogt zelfs zo perfect dat het een beetje beangstigend wordt. De volledige campagnevideo van het Guilty parfum komt pas volgende week uit, maar wij bemachtigden alvast een korte (erg hete) preview.