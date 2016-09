NINA tipt: Antwerp Fashion Festival

Door: Eva Van Driessche

3/09/16 - 08u00

© Esprit.

Antwerpen is een modestad die internationaal vlot meespeelt met steden als New York, Parijs en Milaan. Dit weekend zet de stad zijn modehart in de kijker tijdens drie dagen Antwerp Fashion Festival. Late night shoppings, fashion shows en installaties. Dit mag je verwachten!

Late Night Shopping © Esprit. Een selectie boetieks opent vandaag uitzonderlijk erg lang de deuren. Tot 22u kan je shoppen, luisteren naar dj-sets en een drankje en een hapje nuttigen. Hier vind je alle deelnemende winkels.



Dansen op de Meir



Voor de deuren van Esprit op de Meir komen een groep danseres meerdere keren zaterdag een soul train opstarten. Ze maken van de Meir een dansvloer. Je kan zelf een danspasje of twee wagen of een foto of video in de photoboots komen maken. En uiteraard doen de kortingen van die dag je ook al dansen. (Meir 9 & 52) Lees ook NINA tipt: shoppen met wellnesspauze

