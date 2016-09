NINA is back! 3 redenen om hem morgen in huis te halen

Door: redactie

2/09/16 - 16u56 Bron: NINA

Na een korte zomerpauze is NINA terug, de weekendbijlage bij Het Laatste Nieuws. En dat zullen we geweten hebben! 3 redenen waarom jij kan uitkijken naar de eerste editie van dit nieuwe schooljaar. Kleine hint: Kürt Rogiers. Nog argumenten nodig?

1. In dit eerste nummer na de zomer vertelt acteur Kürt Rogiers alles over fake kussen, verboden verliefdheid, een foute reputatie en trouw aan zijn vrouw. Dat de NINA-redactrices ook wat aan zijn lijf mochten voelen, kon je hier al zien in dit achter de schermen filmpje.



2. Kleerkast-stress bij het begin van het schooljaar? In de kidsspecial vind je outfitinspiratie voor zowel je kleuters, peuters als beginnende puberdochters en -zonen.



3. Jeroen Meus deelt zijn recepten voor de allerlekkerste donuts. Met roze topping, een pièce montée van mini-donuts of gevulde donuts met rood fruit en yoghurtijs? Yes, please.