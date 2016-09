Kijken mag, aankomen ook: NINA op stap met sekssymbool Kürt Rogiers

Door: redactie

2/09/16 - 16u00

video Al twintig jaar lang het etiket 'sekssymbool' krijgen, het is weinig bv's gegeven. Kürt Rogiers, 45 jaar intussen, kan na een twintigjarige televisiecarrièere nog steeds op voldoende vrouwelijke aandacht rekenen. Ook de dames van de NINA-redactie vonden het helemaal niet erg om voor een fotoshoot even hun handen uit te lenen om de knappe acteur aan te raken...

Kürt Rogiers begon bij Wittekerke toen hij 25 was, en toen al kopten magazines over de jonge acteur als "een sekssymbool in wording." Nu, twintig jaar later, duikt hij op in in de VTM-soap Familie als een rasechte womanizer die met veel vrouwen in bed belandt. Veel is er nog niet veranderd aan dat imago, en de acteur mag er nog steeds wezen.



In NINA, de weekendbijlage bij Het Laatste Nieuws, vertelt hij deze week over twee decennia fake kussen, verboden verliefdheid, een foute reputatie en trouw aan zijn vrouw. Bij de fotoshoot voor dat coverinterview wilde de fotograaf graag handen in beeld die Kürt overal aanraakten. En dat lieten de dames van de NINA-redactie zich geen 2 keer zeggen. Zo ging het er achter de schermen aan toe.