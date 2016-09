NINA tipt: shoppen met wellnesspauze

Door: Eva Van Driessche

2/09/16 - 07u30

© Rainpharma.

Heb je een ontspannende shoppingdag gepland met een vriendin? Misschien maakt dit het plaatje helemaal compleet. Eindig je dag met een verkwikkende beautybehandeling in de winkelstraat. Een mooiere afsluiter is er niet!

Het Belgische beautymerk RainPharma biedt in zijn concept store in het hartje van de Antwerpse winkelbuurt ook een uitgebreide kaart wellnessbehandelingen met de eigen producten. Alles is 100% Belgisch en ook bijna 100% natuurlijk. Dat geeft de producten een zekere nuchterheid mee: je smeert geen overbodige ingrediënten zoals 'duur water' of luxe moleculen die je amper kan uitspreken, maar enkel wat écht werkt en goed voelt op je huid. Die aanpak werkt. De producten voelen aangenaam zacht op de huid en blijven ook betaalbaar.



Van dinsdag tot zaterdag kan je in de concept store behandelingen boeken van 30, 60 of 90 minuten. Van een ontspannende en verkwikkende voetbehandeling (heel erg aan te raden als je wat shopping miles in de benen hebt) tot massages en gezichtsbehandelingen. Je betaalt 1 euro per minuut (dus 30, 60 of 90 €). Het volledige menu vind je hier. Boek het beste op voorhand, maar even binnenspringen op de dag zelf kan je ook proberen. Je weet nooit of er plots een gaatje is.



RainPharma Concept Store, Schrijnwerkersstraat 12, 2000 Antwerpen, antwerp@rainpharma.com, 03/234 01 13