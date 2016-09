Doutzen Kroes voor Hunkemöller: alle beelden van het sexy topmodel in lingerie

video Gisteren schreven we al dat Doutzen Kroes Sylvie Meis opvolgt als nieuwe merkambassadrice van Hunkemöller. Heuglijk nieuws, want met zo'n moordlijf kun je maar beter zoveel mogelijk in lingerie poseren vinden wij. Dat het Nederlandse topmodel ook kan ontwerpen, is helemaal mooi meegenomen. Dat de prijzen van de collectie variëren tussen de € 14,99 en € 54,99 maakt het nieuws alleen maar nog beter.

Minstens twee jaar lang gaat het internationale topmodel Doutzen Kroes het gezicht zijn van en ontwerpen voor het eveneens Nederlandse lingeriemerk. De collecties krijgen de naam "Doutzen's Stories" en elke collectie vertelt wat over haar, of het nu gaat om haar lingerie, zwemkleding of haar eigen sportassortiment.



Dit heeft Doutzen Kroes zelf te zeggen over haar collectie: "Ik zit al een tijdje in de mode business, maar heb nog nooit de mogelijkheid gehad om mijn eigen lingeriecollectie te ontwerpen. Dit is een geweldige nieuwe kans voor mij! Ik ben echt trots om de wereld wat meer van mezelf en mijn passie voor lingerie te laten zien. Het is een merk dat dichtbij me staat en waar ik mee ben opgegroeid in Nederland."



De eerste "Doutzen's Stories" lingeriecollectie is online verkrijgbaar vanaf 27 oktober 2016 met een exclusieve pre-sale en in de winkel vanaf 31 oktober 2016. De campagnebeelden die eerder deze zomer in Rome werden gemaakt, bewijzen alvast dat Doutzen en Hunkemöller een match made in heaven zijn.

