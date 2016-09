In de kleerkast van Belgische modebloggers: hoe komen ze aan al die outfits?

© Lima Ché.

Vanavond kunnen we genieten van een tweede afleverinig van ons favoriete guilty pleasure: Pink Ambition. Denk: overvolle kleerkasten, véél Instagramfoto's en dat alles gehuld in een roze glitterwolk. Maar hoe komen bloggers eigenlijk aan al die outfits? Want een kleine rekensom leert ons dat je daar toch best wel een flink maandloon voor nodig hebt. Wij spraken met twee Vlaamse leading blogladies.

Waar stop je alles? "Ik en mijn partner hebben elk een eigen dressing kamer, dus plaats genoeg!"



Harde cijfers: "Kleren heb ik natuurlijk het meest, maar ik heb ook héél veel schoenen en handtassen. Zeker 80 paar schoenen en 60 handtassen. Sorry not sorry!" (lacht) Model en blogster Lima Ché, is het soort vrouw dat je stiekem vol jaloezie nakijkt als ze je in de winkelstraat voorbijloopt. Een volle haarbos, perfecte huid en iedere dag een nieuwe, stijlvolle outfit, die ze maar al te graag met ons deelt op haar blog Lima's Wardrobe. Maar waar haalt ze die eigenlijk?



"Ik koop nog altijd héél veel zelf aangezien ik elke dag iets anders moet kunnen tonen aan mijn lezers," zet Lima ons meteen met beide voeten op de grond. Maar dat wil niet zeggen dat de postbode niet vaak aan haar deur staat. "Exclusieve stuks leen ik bij merken of pr-bureau's, en uiteraard krijg ik ook nog kledij van merken en bedrijven."



Al gaat daar wel de nodige moeite en tijd mee gepaard. "Ik ben zelf met een blog begonnen omdat ik een shopaholic was, al sinds mijn 12de. Ik wou iets productiefs doen met mijn verslaving en zo is Lima's Wardrobe geboren. Ondertussen krijg ik vaak pakjes geleverd, maar ik ben héél selectief in wat ik draag en toon. Het moet nog altijd mijn eigen stijl zijn anders gaat het pakje terug. Natuurlijk is het leuk om af en toe iets leuks thuis te krijgen maar ik geniet toch nog altijd van het zelf 'shoppen en kiezen'," lacht ze. "Wat ik wel merk is dat ik vandaag veel makkelijker geld durf steken in een duurder stuk dan vroeger. Call it an investment." Lees ook Google weet nu al welke modetrends populair zullen zijn deze herfst

