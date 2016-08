Komt dat zien: Tanja Dexters in een kleed gemaakt van ... popcorn

© photo news.

Overmorgen wordt de aftrap gegeven van het vijfde Antwerp Fashion Festival. Voor de gelegenheid kan je dit jaar niet alleen de najaarscollectie van de modewinkels bewonderen, maar ook Tanja Dexters in een haute couture jurk. Gemaakt van popcorn, dat wel.

Voor de verjaardag van Jimmy's Popcorn liet het merk een popcornjurk ontwerpen door Vlaamse topstyliste Lieve Gerrits. De jurk wordt nu vrijdagavond onthuld tijdens de AFF Fashionshow, en zal rond de frêle schouders van Tanja Dexters hangen. Wij zijn alvast benieuwd!



Dat ook Tanja popelt om in de popcornjurk over de catwalk te twijfelen behoeft geen twijfel. "Die popcorn jurk is mijn sweetest outfit ooit, sweeter dan ik zelfs," liet ze zich lachend ontvallen.



Meer info op antwerpfashionfestival.com