Dit zijn de schoenen die je komende herfst en winter aan je voeten wil hebben

© Dr. Martens.

Van Kendall Jenner en Kanye West tot Johannes Paulus II, allemaal werden ze al gespot in laarzen van Dr. Martens. Ook wij zijn fan van de schoenen van het Britse merk, ware het niet dat ze redelijk log en zwaar zijn. Om een breder publiek te bereiken, lanceert het merk nu een nieuwe collectie die nog het best te omschrijven valt als een kruisbestuiving tussen de alom bekende "zwaardere" schoenen en luchtige sneakers. Wij komen ondanks de zonnige temperaturen alvast niet meer buiten zonder een paar aan onze voeten.

De DM Lite. © Dr. Martens.

Meer dan vijftig jaar geleden waren Dr. Martens nog orthopedische schoenen. Al duurde het niet lang voor ze werden afgedragen door elke zichzelf respecterende rockster. Ondertussen hoef je al lang niet meer in een rockband te zitten om weg te komen met de laarzen, en zijn ze beschikbaar in zowat alle mogelijke vormen, kleuren en maten. Al hebben alle schoenen van het merk gemeen dat ze redelijk zwaar zijn. In tijden waarin sneakers hipper dan ooit tevoren zijn, wil het oer-Britse merk ook inspelen op die luchtigheid. Maar dan wel gecombineerd met het uiterlijk van hun eigen klassiekers.



Het resultaat is de DM Lite, een collectie bestaande uit 3 unisex modellen in zwart, rood en een limited uitgave met slangenprint. De schoenen zien er op het eerste zicht enkel iets fijner en eleganter uit, maar als je beter kijkt zie je dat de zool anders is. Naast de kenmerkende gele stiksels, hebben de DM Lite schoenen een hippe en ultralichte rubberen zool, waardoor ze een stuk lichter en comfortabeler zitten. Net zoals sneakers dus.



Wij mochten mee naar Londen om het verhaal achter de schoenen te ontdekken. Twee dagen lang liepen we er rond op de nieuwe modellen. Zo bezochten we de Dr. Martens fabriek, gingen we indoor skydiven en gingen we in de London Eye, allemaal zonder de laarzen uit te doen. Maar van blaren of pijnlijke voeten geen sprake. We voorspellen dan ook dat de DM Lites dé hit van de komende herfst en winter gaan worden.



Vanaf september is de collectie te koop in de winkels en online.