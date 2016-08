Katten alleen om te knuffelen? Deze beautyblogster vindt van niet

Jesse van Beljouw

30/08/16 - 19u00 Bron: metronieuws.nl

© Twitter/Instagram.

Natuurlijk wil iedereen dat zijn of haar Instagramfoto's er gelikt uitzien, maar voor beautybloggers is dit helemaal een must! Ze zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe manieren om hun foto er zo goed mogelijk uit te laten zien. Kenya Funtes bedacht afgelopen weekend een wel heel simpel trucje. Ten minste, als je een kat rond hebt lopen...