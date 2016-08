Hoe het wél moet: Björn Borg stelt tennisser met echte spierziekte aan als ambassadeur

© Björn Borg.

Afgelopen weekend kwam de Braziliaanse Vogue in een mediastorm terecht toen bekend werd dat ze modellen met Photoshop een beperking hadden gegeven om de Paralympics te promoten, in plaats van mensen met een echte beperking te gebruiken. Modelabel Björn Borg geeft nu wel het goede voorbeeld door een Zweedse tennisser met spierziekte aan te stellen als 'Game Changer ambassadeur'.

Stefan Olsson is geboren met Artogryphosis, een spierziekte die ertoe leidde dat hij zijn leven in een rolstoel moet doorbrengen. Maar die beperking heeft de 29-jarige Zweed er niet van weerhouden om een fulltime professionele tennisser te worden. Vandaag is hij kampioen in tennis doubles en vertegenwoordigt hij Zweden op de Paralympische Spelen die op 7 september van start gaan in Rio de Janeiro.



"Alleen mijn lichamelijke conditie is een tikje anders"

"Veel mensen geloven mij niet als ik zeg dat ik een professionele tennisser ben, ze zijn in shock en zeggen dat het onmogelijk is. Ik hou ervan om hen het tegendeel te bewijzen. Net zoals andere atleten probeer ik het hoogste niveau te bereiken en daar heb ik net als hen voor afgezien, gevochten en heel wat van mijn tijd in gestoken. Het enige verschil is dat mijn lichamelijk conditie een tikje anders is", aldus Olsson zelf.



Mensen met een échte beperking gebruiken als model

In die drijfkracht en passie zag het eveneens Zweedse merk Björn Borg wel iets, en dus stelden ze Olsson aan als hun nieuwe 'Game Changer ambassadeur'. Een programma van het merk, waarbij mensen die er alles aandoen om hun dromen te bereiken ondanks hun beperkingen, het merk mogen vertegenwoordigen. Dat zij er wel voor kiezen om mensen met een echte beperking als uithangbord te gebruiken, kunnen wij alleen maar toejuichen. Good job Björn Borg.

