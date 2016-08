Lena Dunham in campagne voor 'lingerie waarmee vrouwen zichzelf een liefdesbrief schrijven'

Door:

29/08/16 - 21u00 Bron: Elle Door: Nina Dillen 29/08/16 - 21u00 Bron: Elle

Lena Dunham en Jemima Kirke, Hannah en Jessa uit de serie 'Girls'. © Lonely Girls.

"Lingerie waarmee vrouwen zichzelf een liefdesbrief schrijven," zo omschrijft het Nieuw-Zeelandse lingeriemerk Lonely zich. In hun nieuwe campagne Lonely Girls Project benadrukken ze hoe belangrijk het is om van je lichaam te houden zoals het is, en daar komt bewust geen Photoshop bij kijken. Girls-actrices Lena Dunham en Jemima Kirke zijn twee bekende gezichten van de campagne.