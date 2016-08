Belgisch model Cesar Casier brengt tweede collectie uit

Door: redactie

29/08/16 - 20u00

© Cesar Casier.

Het Belgische topmodel Cesar Casier is on a roll. Na de lancering van zijn eerste capsulecollectie in januari, heeft hij nu zijn tweede reeks t-shirts klaar. De collectie bestaat uit comfortabele, oversized kledij met leuke oneliners op, net zoals zijn eerste collectie.

Nonchalant en toch een tikje brutaal, zo kan je de tweede capsulecollectie van Cesar Casier makkelijk samenvatten. Zijn T-shirts en sweaters zijn bedrukt met catchy quotes die tot Cesar's dagdagelijkse vocabulaire behoren. Met leuke opdrukken als "my milkshake brings", "don't be a hater, be a celebrator", "69 me", "wine me dine me" en "bye felicia" krijgt de basic collectie een speelse en brutale toets.



Net zoals bij zijn eerste lijn zijn alle modellen en maten uniseks, met maten van medium tot large. Voor een T-shirt betaal je in de webshop 49,99 euro, sweaters starten vanaf 59,99 euro en gaan tot 84,99 euro. Leuk detail: per verkocht exemplaar wordt 1 euro gedoneerd aan Whale and Dolphin Conversation, een liefdadigheidsorganisatie die wilde dolfijnen en walvissen

adopteert en hen een veiligere toekomst geeft.