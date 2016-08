Wat als deze meisjes zelf de print voor hun jurk konden bedenken

Jesse van Beljouw

29/08/16 lindanieuws.nl

Heb jij een kleine, creatieve meid die graag jurkjes draagt? Dan kun je haar tekeningen nu gebruiken om af te laten drukken op een jurkje. Heel gemakkelijk en super uniek!

Het idee komt van Jaimee Newberry (41) uit Las Vegas. Zij maakte een jurkje met als design een tekening van haar dochtertje. Dat was een succes en het concept groeide uit tot een bedrijfje. Bij 'Picture This' kun je nu jouw kleine aan het werk zetten en haar haar eigen jurkje laten ontwerpen.

Hoe gaat dat in zijn werk? Op Picture This print je de uitgesneden afdruk van het jurkje. Laat je dochter haar gang gaan met potloden en stiften en stuur het ontwerp op. Zij drukken 'm vervolgens voor je af en jouw dochtertje zal stralen in haar zelfontworpen jurk. Een beetje prijzig is het wel: een jurkje met zelfgetekende print kost ongeveer 45 euro, maar dan heeft je dochtertje wel een jurkje dat echt niemand anders heeft!