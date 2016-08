Zien: de allereerste man in een beautyreclame voor vrouwen

video Hoewel meer en meer mannen toegeven wel eens met make-up aan de slag te gaan, rust er nog steeds een taboe op het onderwerp. Een man in een reclamespotje voor cosmetica zal je niet snel tegenkomen, bijvoorbeeld. Tot nu.

Make-upmerk L'Oreal ging in zee met de mannelijke beautyblogger Gary Thompson. Op zijn blog The Plastic Boy deelt hij al zijn make-up tips, die maar al te graag gelezen worden. Al op 15-jarige leeftijd was Gary bezig met make-up. Zijn ouders dachten daar echter anders over, en dus haalde hij steeds alles eraf voor ze thuis kwamen. "Ik had altijd make-updoekjes in mijn tas, omdat ik bang was dat mensen me zouden veroordelen," zo vertelt hij openhartig in de #TrueStory video, die onderdeel is van de campagne.



Zijn missie nu is vooral om zowel mannen als vrouwen te inspireren en hen aan te moedigen altijd en overal zichzelf te zijn.