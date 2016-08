Google weet nu al welke modetrends populair zullen zijn deze herfst

Door:

28/08/16 - 11u00 Bron: Quartz Door: Sophie Vereycken 28/08/16 - 11u00 Bron: Quartz

© Instagram @sammydress_official.

Modemensen kan je opdelen in twee categorieën: de trendsetters, en zij die hen (al dan niet blindelings) volgen. Eén van die rasechte fahionista's is ... Google. De zoekmachine weet immers nu al als geen ander wat er komende herfst precies in de mode zal zijn.

Als 's werelds meest populaire zoekmachine is het niet moeilijk om inzicht te hebben in wat mensen willen kopen. En dat is niet alleen interessant voor marketing en analytische doeleinden, het is ook handig voor ons om te weten waar we nu precies voor moeten sparen. Dit zijn enkele van de trends volgens Google: Lees ook 7 schoenentrends waarin je deze herfst gezien wil worden

De terug-naar-schoolblues: 6 tips om er komaf mee te maken

Dé back to school outfits volgens Gigi Hadid

Bomber jackets © Instagram @topshop. Dit militair geïnspireerde jasje werd in sneltempo een favoriet in 2016, en ook deze herfst is het nog steeds veel op het straatbeeld te bespeuren. In april alleen al steeg het aantal zoekopdrachten naar deze jasjes maar liefst met 297 procent in het Verenigd Koninkrijk, en zelfs 612 procent in de Verenigde Staten. En met celebrity stijliconen zoals Kanye West en Rihanna was het niet moeilijk dat deze jasjes een echte hit werden. "Er was een tijd waarin vrouwen zich kleedden voor mannen," legt Google uit. "Tegenwoordig kleden ze zich vooral zoals mannen."

Schouderloze topjes © Instagram @thestyleoflucia. Als er deze zomer iets geëxplodeerd is, dan is het wel het schouderloze topje. Overal werden bloggers en fashionista's gespot in de off the shoulder look, en de Google-opzoekingen stegen maar liefst met 261 procent in Engeland en 347 procent in de VS. Volgens Google gaat de populariteit van deze topjes samen met een grotere interesse in de 'boho-stijl'.

Jumpsuit © Instagram @falabella_cl. Van korte pijpen in de zomer tot lange pijpen als het weer wat minder wordt: de jumpsuit is nog altijd een topper. Volgens Google begon de trend in 2013, en de ensembles zijn sindsdien niet meer uit de winkelrekken weg te denken. "Ze zijn makkelijk voor wie snel last heeft van keuzestress," aldus een fashionista die door Google werd bevraagd. "Ze zijn stijlvol maar nog steeds comfortabel. Gewoon aantrekken en je bent al klaar."