Belgische ontwerpster Toos Franken opent eerste eigen winkel

26/08/16

Klassiek en minimalistisch, maar met een eigentijdse twist: zo kunnen de collecties van Toos Franken worden omschreven. De 27-jarige Kempische opent begin september haar eigen atelier waarin haar collecties te zien zullen zijn.

Stuk uit de FW16 Vistanorama collectie. © Toos Franken.

De nieuwe stek van Franken wordt niet zomaar een winkel; het statige herenhuis is Balen zal daarnaast ook als atelier en showroom fungeren. Op deze plek kun je dus met eigen ogen haar nieuwste werk komen bekijken, alles ontworpen én gefabriceerd op Belgische bodem.



Benieuwd naar het werk van Franken? Rep je dan naar de Steegstraat 18 in Balen, iedere vrijdag van 13u tot 18u30, elke eerste zaterdag van de maand of op afspraak. Te ver weg? Geen nood, binnenkort zal ze ook op internet te vinden zijn met haar eigen webshop.