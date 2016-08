Voor wie gisteren iets te lang gefeest heeft: zo verbergt een topmodel haar wallen

video "Ik zie er moe uit, want ik heb veel gereisd de voorbije twee maand," zo begint Bella Hadid haar filmpje. Hoewel wij er al na één avondje stappen véél erger uitzien dan het topmodel na twee vermoeiende maanden, luisteren we toch maar al te gretig naar haar tips. Het kan maar helpen.

Bella Hadid © getty.

Haar geheime wapen? Concealer. Een beetje onder de ogen en op de kin (of waar je het maar nodig hebt), geeft je een instant mooie teint en werkt wallen vakkundig weg. Voor scherpe jukbeenderen en een paar optische kilootjes minder kan je net als Bella Hadid een donkerdere kleur gebruiken in de holtes van je wangen. Vervaag met een kwastje of sponsje voor een subtiele contour.



Een beetje highlighter op de jukbeenderen brengt weer wat leven in je gezicht, en door een heel klein beetje onder de ogen aan te brengen zie je er meteen een stuk frisser uit. Maak de look net als Bella af met wat mascara en een gouden kleurtje op de ogen voor een dosis glamour.