Op Laundry Day 2016 zal je ook vintage kunnen shoppen

Jesse van Beljouw

26/08/16 - 21u00 Bron: Playout!

© Getty Images.

Laundry Day wordt dit jaar niet alleen een muzikale ontdekkingsreis, maar ook een feestje voor modeliefhebbers. Naast ongekende DJ-skills en pompende beats zal er op de weide ook een heuze vintageshop te ontwaren zijn, waar je voor een appel en een ei de ultieme festivaloutfit kunt scoren.

Luc Carpentier brengt zijn vintagewinkel nog één keer tot leven © Playout.

Oprichter van het festival Luc Carpentier gaat deze editie back to the roots, met een eenmalige comeback van zijn iconische vintagewinkel Naughty I. Die zag in 1996 het levenslicht in de Antwerpse Kammenstraat en groeide uit tot een begrip in 't Stad. Grote namen als Texas, Blondie en Basement Jaxx kwamen al eens neuzen tussen de rekken.



Nu komt de legendarische Naughty I shop dus nog één keer terug op Laundry Day. Carpentier stelde zelf de collectie samen: "Het wordt een winkeltje vol met vingtage, compleet erover met heel veel glitter en zotte party-outfits."