Budgetbeauty, make-uplooks voor 15 euro: deel 2

September is een dure maand. Of je nu met twee koters naar de schoolpoort trekt, opnieuw begint te werken of zelf op de schoolbanken plaatsneemt. En hoe graag we het ook anders zouden zien, die dure lipstick is minder belangrijk dan het cursusgeld van je kleine spruit of de verlening van dat busabonnement. Wie echter graag nog steeds goed voor de dag wil komen, trakteren we deze maand elke vrijdag op een hele make-uplook voor 15 euro! Geen dank.

Na een geslaagde eerste budgetlook, kon ik het niet meer van mij afschudden: zou het dan toch, dat we enkel en alleen onze zuuverdiende euro's neertellen voor glimmende verpakkingen en klinkende merknamen? Is die lipstick van amper 2 euro echt niet te onderscheiden van dat exemplaar van 30, op de mooie gouden huls na? Tijd voor een tweede test. Lees ook NINA's beautyhack: 3 foundationfouten die we allemaal maken

NINA's beautyhack: altijd een gebruinde zomerhuid (ook zonder zon)

Slim shoppen Net zoals in het echte leven is een investering op tijd en stond geen slecht idee. Geen veel te dure handtas, voor een keertje. Wél een multifunctioneel poeder dat weliswaar wat meer kost dan de andere producten, maar dan ook niet alleen dienst kan doen als bronzer, maar eveneens fungeert als oogschaduw én wenkbrauwpoeder. Met zo'n product in huis heb je verder niet veel nodig dan iets om de teint te egaliseren, een fruitige lipstick en wat mascara voor een frisse oogopslag.